Ardèche : des soignants menacés parce qu'ils vaccinent contre la Covid

Une boîte aux lettres fracturée, des plaques cassées et une lettre ouverte anonyme visant à intimider les soignants qui vaccinent. Depuis environ deux semaines, plusieurs soignants du sud Ardèche sont la cible de menaces. Une lettre a notamment été envoyée à un cabinet infirmier de Saint-Etienne-de-Fontbellon près d'Aubenas. Lettre signée "Citoyens ardéchois".

"Ces antivax disent que nous exercons le droit de tuer au lieu du droit de soigner"

"Dans ce courrier, ils disent qu'on met la vie des autres en danger, donc qu'on est des infirmiers et que nous ne sommes pas fait pour "tuer" les gens explique Andrée Palme, présidente du Conseil interdépartemental de l'Ordre des infirmiers de Drôme et d'Ardèche. Ils ajoutent que le Covid se soigne très bien par des traitements, que ça ne touche qu'un très petit pourcentage de la population, essentiellement des personnes âgées fragiles et qu'on ne peut pas prendre des risques avec un vaccin. En fait ils reprennent tous les termes des complotistes habituels sauf que là ils disent que les soignants exercent en quelque sorte un droit de tuer et non un droit de soigner."