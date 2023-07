Ardèche : des violences urbaines éclatent dans plusieurs villes

Dans la nuit de ce vendredi à samedi des violences urbaines ont été commises dans plusieurs villes de l'Ardèche.

À Privas, quartier Lancelot, une dizaine de jeunes mineurs vêtus de noir et de cagoules ont commis plusieurs troubles à l’ordre public. Il y a eu un tir de mortier et trois poubelles brûlées. Un camion du bailleur social Ardèche Habitat a été incendié. Il y a eu également une tentative d’incendie d’un garage à Lancelot.

Douze véhicules incendiés à Annonay

À Annonay, dans les quartiers du Zodiaque et de la Croze, des troubles ont impliqué un groupe d’une trentaine de mineurs également. Les individus ont incendié douze véhicules dont quatre dans un parking sous-terrain situé rue Notre-Dame. Ils ont lancé deux de ces véhicules en direction des gendarmes et des sapeurs pompiers engagés L’un d’entre eux a heurté un véhicule du SDIS. Vingt poubelles ont également été incendiées. Six tirs de LBD ont été effectués et 24 grenades lacrymogènes ont été utilisées par les forces de l’ordre.

À Tournon-sur-Rhône, quartier la Soric, trois palettes non-incendiées ont été disposées sur la voie publique afin d'entraver la circulation et une poubelle a été brûlée. Une intervention des services de police et de gendarmerie appuyés par les sapeurs pompiers du SDIS a permis de faire cesser les violences et de limiter les dégradations.

Près de soixante gendarmes et policiers mobilisés

Aucun blessé n’est à déplorer. Au total, trente-neuf effectifs de gendarmerie ont été engagés sur le secteur d’Annonay et de Tournon, dix-huit agents de la police nationale dans les trois zones police de l’Ardèche (Privas, Aubenas et Guilherand-Granges) et quinze véhicules du SDIS dans tout le département. Le Procureur de la République a été saisi.

Un arrêté préfectoral interdit la détention et le transport d’armes ou d’objets pouvant constituer une arme par destination. La vente ou le transport d’artifices et d’hydrocarbure, d’acides, de produits inflammables, chimiques ou explosifs sont interdits. Ces mesures sont effectives du 30 juin 2023 à 20h au 4 juillet 2023 à 6 heures.