Ardèche : grave accident de moto à Joyeuse

Une moto a fait une sortie de route sur la départementale D104 à la hauteur de Joyeuse dans le Sud Ardèche ce mardi après-midi. Les deux passagers sont gravement blessés. Deux hélicoptères venus de Nîmes et de Montpellier sont en route pour les prendre en charge.

Un peu avant 17 heures, une moto est tombée en contrebas de la route. Les deux passagers, un homme et une femme d'une quarantaine d'années, sont gravement blessés. Les pompiers ont fait appel à deux hélicoptères pour les prendre en charge rapidement. Il s'agit de l'hélicoptère du Samu 30 et du Dragon 34. La route a été coupée et une déviation est mise en place le temps de l'intervention des hélicos.