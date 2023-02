Ardèche : deux incendies à cause d'écobuages mal maitrisés à Rochessauve et à Châteauneuf-de-Vernoux

Vers 11h30, une vingtaine de pompiers interviennent sur un premier feu à Rochessauve près de Chomérac en Ardèche. L'incendie est parti d'un écobuage mal maitrisé. Deux hectares et demi ont brûlé. Puis une heure plus tard, un autre incendie démarre à Châteauneuf-de-Vernoux non loin de Lamastre en Ardèche. 3 500 m² ont été détruit suite à un nouvel écobuage non maitrisé. Une dizaine de pompiers ont travaillé sur ce deuxième feu.

Les deux incendies sont maitrisés.