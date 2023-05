Ardèche : deux morts et deux blessés dans un dramatique accident de la route à Alissas

Un accident d'une extrême gravité a eu lieu ce samedi soir 27 mai vers 20h00 en Ardèche. Un motard de 37 ans est décédé sur la départementale 2 sur la commune d'Alissas. L'un des automobilistes d'une quarantaine d'années, impliqué dans ce drame est lui aussi décédé. L'accident a également fait deux blessés dont un grave, un homme de 65 ans héliporté en urgence absolue vers l'hôpital de Saint-Etienne. La troisième victime âgée de 26 ans est plus légèrement blessée. Vingt pompiers ont été mobilisés. Les causes et les circonstances de ce drame sont inconnues pour l'instant.

