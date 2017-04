Ardèche : deux motards à 203 km/h dans la descente de l'Escrinet

Deux motards suisses ont été contrôlés à 203 km/h, vendredi après-midi, dans la descente du col de l'Escrinet à Saint-Etienne-de-Boulogne. Permis retiré pour 7 jours et motos confisquées.

Ces deux touristes suisses étaient beaucoup trop pressés de venir profiter du week-end en sud Ardèche. De mémoire de gendarmes ardéchois, ces deux motards ne sont pas loin d’avoir établi un triste record de vitesse. Plus de 200 km/h au lieu de 90 km/h pour deux pilotes d'un coup, c'est du jamais vu. Les deux hommes âgés de 45 et 46 ans avaient loué une chambre a Vallon-Pont-d'Arc pour le week-end, afin d’aller se balader au guidon de leurs bolides : une Ducati et une BMW de 1200 et 1300 CC

Fin de week-end en taxi

C’est finalement en taxi qu’ils ont dû finir leur route. Dans la descente de l'Escrinet vers Aubenas à Saint-Etienne-de- Boulogne ils ont été flashé à 203 km/h soit 113 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Leurs permis de conduire leur ont été retirés pour 7 jours et leurs motos ont été confisquées en fourrière. Ils ont également été condamnés à une amende de 750 euros chacun.Les deux pilotes ont expliqué qu'ils doublaient tranquillement dans la descente. Les gendarmes de la brigade moto d'Aubenas, eux, disent plutôt qu' « ils se tiraient la bourre ».

Secteur dangereux

Deux autres conducteurs ont aussi été pris en très grand excès de vitesse au même endroit vendredi dernier : un Ardéchois au volant d'une BMW à 140 km/h et un autre motard lyonnais a 155 km/h. Leurs permis leur ont aussi été retirés et leurs véhicules ont également été confisqués.Si les contrôles sont nombreux dans cette descente de l’Escrinet c'est bien parce que le secteur est dangereux. Un jeune conducteur Ardéchois y a trouvé la mort dans un accident de la route il y a deux ans.