Ardèche : deux motards légèrement blessés dans un suraccident, route du pin à Saint-Péray

Plus de peur que de mal pour deux motards de 47 et 57 ans, victimes d'un suraccident de la route ce samedi 24 septembre sur la très sinueuse route du Pin sur la commune de Saint-Péray en Ardèche. Vers 16h30 l'un des motards à d'abord glissé dans un virage puis vers 17h00, le second pilote à lui aussi perdu le contrôle de sa moto à la vue du premier accident. Heureusement les deux motards s'en sortent avec quelques contusions. Ils ont été transportés à l'hôpital de Valence pour examen. La circulation a été perturbée près d'une heure dans le sens descendant, Alboussière vers Saint-Péray.

