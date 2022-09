Ardèche : deux octogénaires victimes d'un accident de la route à Désaignes

Une femme de 84 ans et un homme de 83 ans ont été victimes d'un accident de la route ce dimanche 25 septembre au niveau de Désaignes entre Saint-Agrève et Lamastre en Ardèche. Pour une raison encore inconnue, au volant de leur voiture, ils ont fait une sortie de route et ont terminé leur course dans des buissons, une dizaine de mètres en contrebas de la chaussée, vers 16h00. Forte heureusement, ils ne sont que légèrement blessés et transportés à l'hôpital de Valence. A l'arrivée des 12 pompiers mobilisés, l'homme était déjà sorti du véhicule.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix