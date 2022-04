Ardèche : deux sociétés d'autocars cambriolées à Privas

Deux sociétés d'autocars de Privas, installées dans la zone du Lac, ont été la cible de plusieurs malfaiteurs dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h du matin. Ils ont d'abord fracturé un accés de l'entreprise Keolis Drôme-Ardèche avant de fouiller les locaux et de dérober l'argent contenu dans un monnayeur de distributeur de boissons. Même scénario un peu plus tard chez Ginhoux situé à proximité. L'accés de deux bâtiments a été forcé et là encore, c'est un monnayeur qui a été vidé par les cambrioleurs qui ont pris la fuite avec un butin estimé à environ 350 euros. L'enquête a été confiée aux policiers du commissariat de Privas.