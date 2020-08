Ardèche : deux soirs de bagarre entre cinquante personnes à La Voulte-sur-Rhône

Une virulente dispute oppose deux clans de la communauté roumaine à La Voulte-sur-Rhône (Ardèche). Le ton était déjà monté dimanche soir, et lundi soir à nouveau la gendarmerie a dû intervenir.

Les gendarmes étaient déjà intervenus dimanche soir. Une altercation opposait une cinquantaine de personnes dans la rue des écoles, le ton montait, et deux voitures appartenant aux protagonistes de ce conflit ont été dégradées, rétroviseurs cassés. Le groupe s'était rapidement dispersé à l'arrivée des gendarmes qui avaient maintenu un dispositif de surveillance la nuit.

Lundi soir, même problème : deux clans de la communauté roumaine qui habitent la Voulte ont appelé des renforts extérieurs et ils étaient plusieurs dizaines à s'invectiver dans la rue, et quelques coups ont été portés. Cinq personnes ont été légèrement blessées. On ne sait pas à ce stade quel est le fond du problème, qu'est-ce qui a déclenché ce conflit ouvert.

Les habitants de la Voulte qui ont assisté de chez eux à ces deux soirs d'altercations ne se sentent pas en sécurité. Une vingtaine de gendarmes ont assuré des surveillances et des patrouilles jusqu'à minuit lundi soir pour éviter de nouveaux débordements. Une enquête est ouverte et des auditions sont en cours.