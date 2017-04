Ardèche : deux voleuses faisaient des câlins aux résidents de maison de retraite pour voler leurs bijoux

Plusieurs vols par ruse ont eu lieu en Ardèche. Deux jeunes femmes ont volé des bijoux de résidents de maison de retraite en leur faisant un câlin. Elles s'étaient fait passer pour des représentantes d'associations. Une enquête est en cours mais les deux voleuses n'ont pas été retrouvées.

Deux voleuses ont simulé des câlins pour voler des personnes âgées dans des maisons de retraite. Cela s'est passé vendredi et samedi dans trois résidences de la Mutualité de l'Ardèche de Privas, Aubenas et du Teil. Les deux jeunes femmes ont profité de la gentillesse et de la naïveté de plusieurs résidents, et leur technique était bien rodée.

Un câlin pour remercier les résidents ... et les délester de leurs bijoux

Elles sont rentrées dans les établissements et se sont fait passer pour des représentantes d'associations caritatives. Elles se sont baladées dans les couloirs et ont simplement toqué aux portes. Certains résidents ont eu le bon réflexe de ne pas ouvrir, mais d'autres ont laissé rentrer les voleuses.

Une fois à l'intérieur, elles expliquaient leur cause et faisaient ensuite signer une pétition, parfois moyennant un euro. Et pour remercier les personnes âgées, les voleuses leur faisaient un câlin. En fait, elles profitaient du contact physique pour voler les chaînes et un bracelet.

Au total, cinq résidents se sont fait avoir. Deux à Privas vendredi soir, deux à Aubenas et un au Teil samedi à la mi-journée. Les familles ont porté plainte et la Mutualité de l'Ardèche a prévenu tous ses employés. Une enquête a été ouverte, mais pour l'instant, pas de trace des voleuses.

"Ce ne sont pas des unités protégées, toutes les familles, les amis, les voisins peuvent venir voir les personnes âgées" - Geneviève Bobillon, directrice générale de la Mutualité Française Ardèche Drôme

"C'est la première fois qu'on a ce type de larcins dans nos établissements", s'étonne Geneviève Bobillon, la directrice générale de la Mutualité Française Ardèche Drôme, qui rappelle que les résidences sont des lieux ouverts. "Ce ne sont pas des unités protégées, toutes les familles, les amis, les voisins peuvent venir voir les personnes âgées", poursuit-elle. "Nous allons bien sûr voir ce qu'il est possible de faire, mais des solutions pour assurer une sécurité complète, nous n'en avons pas."

Impossible en effet de mettre un vigile à l'entrée de chaque établissement pour la directrice, en plus cela alimenterait un climat d'insécurité chez les résidents.