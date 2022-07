Un incendie s'est déclaré vers 18h ce lundi sur la commune de Vallon-Pont-d'Arc le long de la départementale 4 qui mène à la Grotte Chauvet 2. Entre 30 et 40 hectares de végétation sont partis en fumée.

Ardèche : entre 30 et 40 hectares de végétation détruits à Vallon-Pont-d'Arc

Au plus fort de l'incendie, 150 pompiers ont été mobilisés pour contenir les flammes qui ont attaqué la colline, à proximité de la Grotte Chauvet 2, dans les quartiers de Marichard et Le Chastelas sur la commune de Vallon-Pont-d'Arc en Ardèche. Les soldats du feu ont reçu en fin de journée le renfort de deux canadairs et l'incendie a pu être maîtrisé aux alentours de 22h. Une vingtaine de pompiers restent sur place en surveillance ce mardi matin.