Ardèche : il blesse sa femme et son beau-fils à coups de couteau, 18 mois de prison ferme

Guilherand-Granges, France

La dispute a démarré pour une sombre histoire de vacances, dimanche en fin d’après-midi dans le restaurant vide. L'homme est en train de cuisiner mais le ton monte. Le gérant saisi un couteau et frappe sa femme puis son beau-fils. La maman qui tente de se protéger est touchée à la main et au visage, le beau-fils qui essaye de s'interposer est lui sévèrement entaillé au bras.

Mandat de dépôt à l'audience

Des blessures sérieuses : la mère a quinze jours d'interruption temporaire de travail, son fils trois semaines. Tous les deux ont dû être conduits à l’hôpital. Le mari et beau-père a lui été placé en garde à vue après les faits et jugé dès ce mardi en comparution immédiate au tribunal de Privas.

Cet homme connu pour des violences habituelles a été condamné à un an et demi de prison ferme, plus six mois avec sursis. Un mandat de dépôt a été prononcé, il est parti en prison dès la fin de son procès.