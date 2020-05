Un choc frontal d'une grande violence s'est produit ce dimanche matin entre une moto et une voiture à Roiffieux (Ardèche). Le motard de 66 ans est décédé sur place, le conducteur de la voiture a pris la fuite avant d'être interpellé par les gendarmes.

Ardèche : il tue un motard dans un choc frontal et prend la fuite à pied

Un accident extrêmement violent s'est produit ce matin vers 8h45 dans la commune de Roiffieux en Ardèche. Le conducteur d'une voiture et un motard se sont violemment percutés, au niveau du quartier Malbâti. Le motard, âgé de 66 ans, n'a pas survécu au choc frontal. Il est décédé sur place. Les deux passagers de la voiture ont été très légèrement blessés, le conducteur lui a pris la fuite à pied après l'accident. Il a rapidement été interpellé par les gendarmes et placé en garde à vue. L'enquête devra dire si le conducteur était sous l'emprise de l'alcool et s'il roulait au dessus de la vitesse autorisée.