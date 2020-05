Ardèche : ils attaquent une station-service à la voiture bélier

Cette équipe était très organisée, le casse visiblement préparé au millimètre prés n’a duré que quelques minutes.

Les quatre hommes cagoulés sont arrivés vers deux heures et demie du matin à bord de deux voitures. Des véhicules volés dans le département voisin du Gard. Ils ont projeté une des voitures contre la guérite où se tient d'habitude l 'employé chargé de la caisse.

Ils ont arraché les câbles de l'appareil et chargé le monnayeur dans le second véhicule. Puis les casseurs ont éloigné la voiture bélier d'une centaine de mètres des pompes à essence avant de l'incendier afin d’effacer toutes leurs empreintes. Ils ont pris la fuite à bord de leur second véhicule. On ignore le montant exact du butin, mais dès hier matin les techniciens en investigations criminelles de la gendarmerie de l'Ardèche se sont rendus sur les lieux à la recherche de traces et indices. L'enquête est confiée à la gendarmerie de Largentière.