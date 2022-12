Ardèche : ivre et sans permis, il est interpellé avec de la marchandise volée dans son coffre

Les policiers de Guilherand-Granges ont eu le nez creux en contrôlant dimanche à 14h un automobiliste avenue de la République à Guilherand-Granges. Au volant, un homme déjà bien connu de la justice, qui circulait en état d'ivresse et sans permis. Lorsqu'ils ont ouvert le coffre de sa voiture, les policiers sont tombés sur six grands sacs qui contenaient de la marchandise volée chez Auchan pour un total d'environ 400 euros. Il s'avère que cet homme avait déjà été placé en garde à vue la veille après avoir été surpris dans la grande surface, avec des produits volés, par les agents de sécurité. Ce drômois de 51 ans a donc récidivé dimanche mais cette fois-ci, c'est la police qui l'a interpellé. Ce voleur multirécidiviste a donc été jugé ce mardi en comparution immédiate et condamné à 1 an de prison dont 6 mois ferme.

