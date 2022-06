Ardèche : "Joséphine de l'île Maurice" et son mari, limogés de Reconquête, portent plainte pour diffamation

"Joséphine de l'île Maurice" ancienne actrice porno et son mari Didier Floch portent plainte pour diffamation et injures publiques. Limogés de Reconquête, les ex-secrétaires du parti en Ardèche estiment avoir été "humiliés, diffamés, insultés et injuriés".