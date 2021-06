Ardèche : l'homme soupçonné d'avoir tué son père a été transféré vers un hôpital psychiatrique

Le drame familial s'est terminé dans le calme. Mercredi vers 11 heures 40, l'homme âgé de 37 ans et prénommé Maxime est sorti d'un champ et s'est retrouvé sur une petite route. Il a alors croisé la fourgonnette du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie(PSIG) du Teil. Les gendarmes se sont arrêtés, l'homme s'est approché d'eux et s'est rendu. Il semblait très fatigué ont expliqué les militaires. Selon le parquet il souffre d'antécédents psychiatriques.

Dans la nuit de mardi à mercredi

Le corps du père de Maxime a été retrouvé sans vie par les pompiers. Sa mère était grièvement blessée. Elle a été transportée vers l'hôpital de Bagnols-sur Cèze dans le Gard. Le parquet de Privas a fait savoir mercredi matin que ses jours n'étaient pas en danger. C'est Maxime qui a appelé les secours avant de s'enfuir. Les deux frères de Maxime ont été entendus par les gendarmes.

Mercredi matin, les gendarmes ont compris grâce à plusieurs renseignements que Maxime était parti vers le nord en direction de la commune de Saint-Marcel-d'Ardèche. Il était à pied, son véhicule était resté au domicile de ses parents où il vivait. Mais cet homme très sportif aurait pu aller beaucoup plus loin. Il s'est rendu à quatre kilomètres environ de son domicile.

Un hélicoptère, 160 gendarmes, des sirènes, le dispositif a perturbé les gens du village qui ont eu peur. Agustin Llorens, adjoint au maire de Saint-Just-d'Ardèche.

Le dispositif mis en place était impressionnant : au plus fort des recherches 160 gendarmes d'Ardèche, de la Drôme et du Gard on été mobilisés. Un hélicoptère a survolé la commune une partie de la nuit avec une caméra infra rouge pour tenter de repérer le suspect. Enfin plusieurs équipes cynophiles ont essayé de suivre sa trace.

Les gens du village n'étaient pas rassurés. Certains ont expliqué qu'ils avaient fermé leur fenêtres en apprenant la nouvelle le matin.

Quand vous savez qu'il y a une personne qui a tué quelqu'un vous avez peur. Marlène, une habitante et élue de Saint-Just-d'Ardèche.

Il y avait mercredi matin peu de monde dans le village et dès midi la terrasse du restaurant s'est à nouveau remplie.