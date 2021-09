Ardèche : l'incendie de Saint-Alban-Auriolles éteint

Le feu qui avait démarré mardi 31 août a été noyé par la centaine de pompiers mobilisés. 80 hectares ont été parcourus par les flammes. L'enquête devra déterminer s'il s'agit ou non d'un incendie volontaire.

L'incendie de Saint-Alban-Auriolles est éteint ! Le feu qui s'est déclaré vers 15h30 ce mardi dans le Sud Ardèche a parcouru 80 hectares (c'est le plus important de l'été dans le département). Jusqu'à une centaine de pompiers (dont des renforts du Gard) , 4 canadairs et 1 hélicoptère bombardier d'eau ont été mobilisés. Des bulldozers des forestiers-sapeurs pour créer des pistes. Ce mercredi matin, il n'y a désormais plus qu'une poignée d'hommes sur place en surveillance. Selon le maire de la commune, le feu serait parti en bordure de route ce qui laisserait à penser à un acte volontaire. Les enquêteurs devront déterminer l'origine du sinistre. Lundi, 10 hectares avaient déjà brûlé à 25 kilomètres de Saint-Alban-Auriolles, à Joannas. La piste d'un pyromane est privilégiée. Les pompiers avaient relevé trois départs de feux en une demi-heure en bordure de piste forestière.