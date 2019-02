Ardèche : l'octogénaire porté disparu à Alba-la-Romaine retrouvé mort dans le Rhône

Alba-la-Romaine, France

C'est la fille de l'octogénaire qui avait donné l'alerte vendredi soir à Alba-la-Romaine. Son père, un homme de 87 ans, était parti dans sa voiture C3 bleu gris sans rien dire, sans téléphone, sans moyen de paiement, sans connaître quelqu'un d'autre dans la région.

Les enquêteurs ont retrouvé sa voiture lundi, stationnée à Viviers, non loin du Rhône et du pont du Robinet. Un chien avait guidé les gendarmes vers le fleuve. Des plongeurs ont été appelés pour intervenir ce mardi et c'est donc vers 16h, un peu en contrebas du pont, qu'ils ont découvert le corps de l'octogénaire.