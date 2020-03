Ardèche : la gendarmerie lance un appel à témoins après l'incendie criminel de ses véhicules à Thueyts

Les trois véhicules de gendarmerie qui ont brûlé dans la nuit du 27 au 28 février à la brigade de Thueyts en Ardèche ont bien été volontairement incendiés. Les prélèvements effectués sur place par les techniciens en identification criminelle appuyés par les experts scientifiques de l'IRCGN ont permis de relever des traces anormales d'hydrocarbures en divers endroits.

A la recherche des auteurs de l'incendie criminel

La gendarmerie lance donc un appel à témoins pour tenter d'identifier le ou les auteurs de cet incendie criminel. Cette brigade se situe au 380 allée des platanes en bordure de la nationale 102 qui relie Aubenas au Puy-en-Velay dans la Loire. Toute personne ayant circulé sur la nationale 102 et qui serait passée à Thueyts le 28 février 2020 entre 01h45 et 02h15, ainsi que toute personne susceptible d'apporter le moindre élément (comportement d'individus ou de véhicules troublant, suspect) est invitée à contacter le centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie de l'Ardèche au 08 00 97 10 64.