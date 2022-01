Ardèche : la guerre des voisins fait déplacer les pompiers pour rien

"On ne déclenche pas les secours juste pour embêter ses voisins!" Le colonel Alain Rivière, patron des pompiers ardéchois, ne décolère pas. Et résume ainsi le sens de sa plainte pour fausse alerte. Dans le courant du mois de décembre, un habitant de Grospierres compose le 18. Il signale un feu de maison avec une victime à l'intérieur. De gros moyens sont déclenchés. Plusieurs casernes, dont celle de Ruoms mobilisent une vingtaine d'hommes et cinq véhicules.

Conflit de voisinage

Mais une fois à l'adresse indiquée, il n'y a pas la moindre flamme. L'incendie est imaginaire. Et les pompiers découvrent quelques jours plus tard que l'homme qui les a alertés n'est autre que le voisin de la soi-disant victime. Or ces voisins sont en conflit de longue date. De là à imaginer que l'appel n'avait qu'un but, ennuyer la voisine, le pas est franchi par les pompiers de l'Ardèche. Mais ils refusent d'en rester là d'où le dépôt de plainte pour fausse alerte. "Il faut au moins que l'auteur du coup de fil vienne s'expliquer sur ses motivations devant les gendarmes et comprenne qu'on ne dérange pas les pompiers juste pour embêter sa voisine!" précise le colonel Alain Rivière. Le patron des pompiers ardéchois ajoute : "encore moins en cette période épidémique ou l'on a besoin de toutes nos forces". Enfin dernier détail qu'il est bon de rappeler, désormais les numéros qui appellent le 18 sont automatiquement identifiés par le standard des pompiers.