Ardèche : la maire de Saint-Martial agressée près de son domicile

Le village de Saint-Martial au pied du Mont Gerbier de Jonc est rarement à la Une pour les faits divers. Et pourtant. C'est bien la maire de cette commune de 240 habitants dans la montagne ardéchoise qui a été agressée ce jeudi matin. Selon les premiers éléments, vers 7h30, alors que Martine Imbert vient de quitter son domicile au volant de son 4x4, elle est contrainte de s'arrêter à cause d'obstacles mis sur la route, notamment un gros morceau de bois. Elle sort pour les dégager. Elle voit alors une "ombre", une personne en noir qu'elle n'identifie pas. Un peu effrayée, elle remonte dans son véhicule. C'est à ce moment-là qu'une pierre est lancée et brise la vitre côté conducteur. La maire s'en va alors précipitamment.

Violence dénoncée par le préfet et les maires ruraux d'Ardèche

L'élue n'a pas été blessée par les éclats mais elle a eu peur. Cette agression a-t-elle un rapport avec sa fonction de maire ? Est-ce lié à un dossier local ? Martine Imbert a déposé plainte et une enquête de gendarmerie a évidemment été ouverte. Le préfet de l'Ardèche et l'association des maires ruraux ont dénoncé "fermement" cette agression et assuré l'élue de leur soutien.