Ardèche : la mouche asiatique menace la récolte des cerises

Pour le moment, la drosophila suzukii menace. "Elles ne se posent pas encore sur les cerises mais elles sont bien là, dans le verger, elles restent sur les plantes pour le moment" constate Christel Cesana, présidente de la FDSEA en Ardèche. Ce minuscule moucheron pond ses œufs dans les cerises, les larves rendent ensuite le fruit invendable car il perd ses qualités gustatives.

ⓘ Publicité

La récolte des cerises dans le sud Ardèche doit démarrer dans un peu moins d'une semaine pour les fruits les plus précoces. Les arboriculteurs posent des filets, triplent le nombre de pièges. Depuis novembre 2022, l'insecticide phosmet qui permet de lutter contre le ravageur n'est plus homologué et il est interdit en Europe.

Depuis les producteurs réclament une solution de substitution pour protéger les fruits. "Nous fondons beaucoup d'espoirs autour d'une solution alternative comme la technique d'implantation d'insectes stériles mais elle ne sera peut-être pas développée avant le mois de septembre" regrette la présidente du syndicat.

L'inquiétude des producteurs de cerises

Les producteurs craignent la baisse de leur récolte : "la cerise est un plus dans une exploitation en polyculture, parfois elle permet carrément à celle-ci d'exister. C'est d'autant plus problématique que pour certains arboriculteurs il n'est pas possible de remplacer la production de cerises par une autre culture."

La conséquence de fléau c'est l'arrachage des cerisiers. Selon la FDSEA 07, cet hiver des arbres ont été arrachés sur une centaine d'hectares. Le syndicat poursuit, huit cents hectares de vergers sont menacés en Ardèche.

La solution pour survivre : acheter des cerises françaises

En attendant, les exploitants optent pour la pose de filets de protection sur les arbres mais cela représente un investissement important insiste Christel Cesana "nous avons beaucoup investi sur nos exploitations avec ces filets, il faut que l'on puisse vendre les cerises pour pouvoir compenser ce coût. Nous espérons que le prix des cerises restera correct pour que nous puissions vivre de nos productions. Ce serait dommage de voir disparaitre ce savoir-faire."

En mars dernier, la France a interdit d'importer des cerises traitées au phosmet dans les pays où l'insecticide est encore autorisé.