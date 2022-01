Ardèche : la police lance un appel à témoins après l'accident entre deux voitures à Soyons sur la RD86

La police lance un appel à témoins pour comprendre les causes de l'accident de la route dimanche 16 janvier à Soyons, à 15 heures 30, entre le rond-point des Freydières et l'entrèe de Soyons. Deux voitures se sont télescopées de face, une Volkswagen Sharan et une Renault Twingo. Il y avait eu plusieurs blessés, dont une femme de 25 ans hospitalisée dans un état grave.

La voiture roulant pour entrer dans Soyons se serait trop déportée en voulant doubler un cycliste. C'est précisément ce dernier que la police souhaite entendre. "Le cycliste, par la suite, aurait fait la circulation, avant de partir, à l'arrivée des secours, et n'était donc pas auditionné. Pour autant, il fut intéressant d'avoir son témoignage, qui pourrait s' avérer très important, _sachant qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée_" précise la police dans son appel à témoins.

Toute personne ayant des informations à communiquer est invitée à joindre le commissariat de Guilherand-Granges au 04 75 63 22 22.