Ardèche : la randonneuse disparue était...dans son lit

Vers 22h mardi, les services du 17 en Ardèche reçoivent l'appel d'une femme de 35 ans : elle est partie ramasser des champignons sur le plateau à cheval entre l'Ardèche, la Haute-Loire et la Lozère, et elle s'est perdue. Une poignée de gendarmes entament donc des recherches, parcourent une zone de 4 kilomètres de rayon. Ils y passent des heures, mais ils ne trouvent rien, même pas la voiture de la randonneuse censée être sur la commune du Cheylard-l'Evêque en Lozère.

Au petit matin, les gendarmes ardéchois alertent leurs homologues des départements voisins pour élargir les recherches et une patrouille est envoyée chez elle, à Pradelles en Haute-Loire, pour essayer d'avoir plus d'éléments. Et il s'avère que la randonneuse est là...elle explique que quelqu'un l'a finalement pris en stop, qu'elle est rentrée chez elle depuis peu, mais que son téléphone portable était déchargé et qu'elle n'a pas eu le temps donc de rappeler la gendarmerie.