Ardèche : la RD 86 coupée à Saint-Georges-les-Bains à cause d'une fuite de gaz

La route départementale 86, en Ardèche, a été coupée à la circulation 1h30 ce mardi matin à cause d'une fuite de gaz dans la petite zone commerciale de Saint-Georges-les-Bains. Les clients des magasins ont été évacués. La fuite a été réparée peu avant midi.

Saint-Georges-les-Bains, France

Les pompiers ont été alertés vers 10h25 ce mardi matin à cause d'une fuite de gaz dans la petite zone commerciale de Saint-Georges-les-Bains, en Ardèche.

Des travaux sont en cours, et un engin de chantier a heurté une canalisation derrière le magasin Kidsland. Les clients des enseignes de la zone ont été évacués et confinés sur le parking de la boulangerie, située un peu plus loin.

Des techniciens de GRDF sont intervenus sur place. Ils ont identifié et réparé la fuite. La route départementale 86, qui avait été coupée, a finalement rouvert peu avant midi.