Ardèche : la route entre Balazuc et Uzer fermée après un éboulement

La route entre Balazuc et Uzer, dans le Sud-Ardèche, est fermée jusqu'à nouvel ordre après un éboulement mardi 12 juillet au matin. Selon la municipalité de Balazuc, une entreprise est venue nettoyer la roche au-dessus de la route pour faire tomber les pierres restantes, mais pour l'instant aucune date n'est définie pour rouvrir la route. Un bureau d'études doit venir expertiser les lieux lundi pour évaluer les risques et déterminer si un nouvel éboulement menace les automobilistes. En attendant cet avis, cette route communale reste fermée et ne sera pas dégagée. On ignore les causes de cet éboulement, il pourrait être lié à la chaleur qui dilate la roche.

Cette route est un des accès à Balazuc, la commune n'est donc pas coupée du monde, ceux qui veulent y accéder en arrivant de la départementale 104 doivent tout de même faire un détour.