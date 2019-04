VIDÉO | Ardèche : la toiture de la mosquée de Privas en partie détruite par un incendie

Une quinzaine de pompiers interviennent ce mercredi après-midi à la mosquée de Privas, en Ardèche. Un incendie s'est déclaré vers 13 heures, et la toiture a été en partie détruite par les flammes. Apparemment, pas de blessé, il n'y avait personne à l'intérieur.

Le toit de la mosquée Assalam de Privas, en Ardèche, est en feu ce mercredi après-midi. Les pompiers ont été alertés peu après 13 heures. Une quinzaine d'homme luttent contre les flammes, boulevard de la Glacière.

Le feu a en partie détruit la toiture de la mosquée

Ce sont des témoins qui ont prévenu les pompiers. Apparemment il n'y a pas de blessé, puisque la mosquée était vide au moment où l'incendie s'est déclaré.

"On ne sait pas d'où le feu est parti", confie par téléphone Mokhtar Kheloufi, chargé de communication de l'association cultuelle des musulmans de Privas, qui était sur place et qui a filmé la scène. "Pour l'instant, on ne sait pas ce qui a causé l'incendie."