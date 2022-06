Ardèche : le seul commerce du village détruit par un incendie juste avant son ouverture

Le feu a pris entre minuit et demi et une heure du matin dans la nuit de dimanche à lundi dans le futur nouveau restaurant de Mirabel. Le toit du bar-restaurant a brulé, la salle de restauration ainsi que celle du bar sont hors d'usage, seule la cuisine n'a pas été touchée par les flammes. Heureusement la future nouvelle mairie a été épargnée par l'incendie. Elle se trouve en dessous du restaurant et ses travaux ne sont pas encore terminés.

Mais l'incendie du restaurant est un double coup de massue pour Gilbert Marcon le maire de cette petite commune du sud Ardèche. Il a mis toute son énergie dans ce projet depuis des années et engagé de grosses sommes du budget du village pour enfin redonner un commerce à Mirabel. L'élu raconte : "on travaille dessus depuis 3 ans, c'est un projet à 2 millions d'euros. On s'est beaucoup investi, on a passé une annonce sur "SOS village" pour trouver le gérant, un jeune couple qui vient de la région parisienne, ça devait ouvrir le 20 juin et là tout est détruit en quelques minutes".

Enquête ouverte

Un expert judiciaire doit se rendre sur les lieux ce lundi après-midi pour essayer de déterminer ce qui a pu causer cet incendie. "C'est l'enquête qui devra dire si c'est criminel ou accidentel" assure le maire. Mais Gilbert Marcon ne cache pas sa lassitude : "on ne va pas baisser les bras mais ça ne pourra pas ouvrir avant quatre, cinq ou six mois peut-être".

En 2021, le projet de construction de ce bâtiment était contesté. Les opposants dénonçaient alors un "bloc de béton" qui allait défigurer ce village médiéval.