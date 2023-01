Ardèche : le conducteur roulait trop vite, la Ferrari en fourrière.

C'est sous le titre "Fast and fourrière" (référence à la série de films à succès Fast and furious) que la gendarmerie de l'Ardèche explique avoir contrôlé un automobiliste en grand excès de vitesse le week-end du 7 et 8 janvier à Limony dans le nord du département. Les militaires de la brigade motorisée de Tournon-sur-Rhône effectuait un contrôle lorsqu'un conducteur roulant à bord d'une Ferrari a été enregistré à 115 km/h alors que la vitesse était limitée en agglomération à 50 km/h. L'automobiliste a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire. Son bolide a été placé en fourrière.

L'excès de vitesse de plus de 50 km/h est passible d'une amende de 1500 euros maximum, le retrait de 6 points, un retrait de permis. Des peines complémentaires sont possibles.