Ardèche : le corps de la vieille dame de 82 ans qui avait disparu à Villeneuve-de-Berg a été retrouvé

Andrée avait disparu le 31 mars. Le corps de cette dame de 82 ans a été retrouvé par des chasseurs ce jeudi matin à Villeneuve-de-Berg, en Ardèche. Elle était partie de l'hôpital de la commune et souffrait de la maladie d'Alzheimer.

Villeneuve-de-Berg, France

Le corps de la dame de 82 ans qui avait disparu à Villeneuve-de-Berg, en Ardèche, le 31 mars a été retrouvé. Ce sont des chasseurs qui l'ont découvert dans une forêt de la commune ce jeudi matin vers 9 heures.

Pour le moment, on ne sait pas comment la vieille dame est décédée, mais son corps a été retrouvé au pied d'une falaise. Les gendarmes étaient sur place ce matin et des analyses sont en cours pour confirmer que la mort est accidentelle. Andrée était partie de l'hôpital de Villeneuve-de-Berg un dimanche matin. Un appel à témoins avait été diffusé par les gendarmes. La retraitée était atteinte de la maladie d'Alzheimer et avait l'habitude de fuguer.