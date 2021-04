Ardèche : le Pont d'Arc existe depuis 124.000 ans

C'est le fruit d'un travail de recherche en géomorphologie publié ce lundi sur une revue scientifique en ligne. Non seulement on connaît maintenant l'âge du Pont d'Arc mais on est sûr qu'il était bien dans le paysage que voyaient les hommes préhistoriques qui ont peint la grotte Chauvet.

C'est l'emblème de l'Ardèche, le site naturel le plus connu des gorges de l'Ardèche. Et il a fallu qu'un géomorphologue ardéchois originaire de Lussas en fasse le sujet de sa thèse pour qu'on connaisse enfin son âge ! Avec l'appui de l'université Savoie-Mont Blanc et du Muséum national d'histoire naturelle, Kim Génuite a publié ce lundi ses résultats en libre accès sur le site internet de Nature.

A la recherche de très anciens galets

Pour déterminer l'âge de la célèbre arche naturelle, l'équipe de recherche devait préciser depuis quand la rivière Ardèche coule sous le Pont d'Arc. Elle s'est donc intéressée à l'ancien méandre de la rivière dans la Combe d'Arc. Les scientifiques ont cherché où se trouvait la couche de gros galets de l'ancien lit de la rivière, ceux qui prouvent, parce qu'ils n'ont pas bougé, que l'eau ne circule plus à cet endroit. La couche se trouve à quinze mètres au-dessus du niveau actuel de la rivière. Ils ont prélevé du sable se trouvant autour de ces galets. Et c'est ce sable qui a été daté entre 108.000 et 138.000 ans, d'où la moyenne se situant à 124.000 ans.

Le Pont d'Arc existait avant les peintures rupestres de la Grotte Chauvet

Au-delà de l'âge du Pont d'Arc, cette datation est un élément important pour préciser quel était le paysage que voyaient les hommes préhistoriques qui ont peint les parois de la grotte Chauvet il y a 36.000 ans. L'étude confirme que l'arche existait bien avant la présence des hommes sur place. C'est un pas de plus pour tenter de comprendre pourquoi cette cavité a été choisie par les Aurignaciens pour leurs peintures rupestres. L'hypothèse souvent mise en avant est celle justement de la présence du Pont d'Arc et de sa forme évoquant un dos de mammouth.