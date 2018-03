L'association One Voice avait saisi le tribunal administratif de Lyon pour faire annuler un arrêté préfectoral qui prévoit l'abattage de quatre daims en liberté dans le Nord Ardèche.

Ces quatre daims se sont échappés de leur enclos à Saint-Victor et vivent en liberté autour de Préaux, entre Annonay et Saint-Félicien dans le Nord Ardèche. Les services de l'Etat craignent une prolifération de cette espèce, une menace sur les cultures et a donc pris un arrêté pour les détruire, d'ici le 27 mai.

L'association One Voice, qui propose de capturer ces daims et de les conduire dans un refuge à Sedan, a saisi le tribunal administratif de Lyon pour faire annuler cet arrêté préfectoral. L'audience s'est tenue vendredi, le délibéré a été rendu ce lundi matin. L'association est déboutée de sa demande, l'arrêté préfectoral reste donc valable. One Voice envisage un recours en Cassation.