Ardèche : les gendarmes cherchent les propriétaires de 108 outils volés

Largentière, France

A l'origine, il y a l'interpellation du patron d'un kebab dans le centre-ville de Largentière le 18 juin dernier. Il est mis en cause pour du trafic de cannabis et d'ailleurs condamné deux jours plus tard à un an de prison par le tribunal correctionnel de Privas.

Les outils volés cachés au fond de son jardin

L'homme était sans doute aussi un receleur. Lors de la perquisition, les gendarmes découvrent 500 paquets de cigarettes, une dizaine de couteaux de chasse neufs et donc ces 108 outils rangés dans un vieux van au fond du jardin du commerçant. Perceuses, disqueuses, tronçonneuses, tailleuses de haies. Certains matériels sont bas de gamme mais d'autres sont de qualité pro.

Huit ont déjà été identifiés comme volés à des particuliers ou des professionnels dans le Sud Ardèche. Les gendarmes ont donc diffusé ce mardi sur leur facebook la liste complète des objets, leurs numéros de série et leurs photos. Les propriétaires qui reconnaîtraient un objet sont priés de contacter le 04 75 39 12 01.