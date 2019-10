Ardèche : les gendarmes de l'EDSR relèvent 54 infractions en trois heures

Les gendarmes de l'EDSR de l'Ardèche ont mené une opération de contrôle à la Voulte et au Pouzin ce mardi après-midi. Ils ont relevé 54 infractions, dont deux particulièrement graves.

Ardèche, France

Les Gendarmes de la route ont mené une grosse opération de contrôle mardi après-midi en Ardèche. Postés pendant trois heures à la Voulte et au Pouzin ils ont relevé pas moins de 54 infractions. Des défauts d'assurance, des excès de vitesse, des oublis de clignotants, etc. Mais aussi des faits plus graves.

Une voiture a notamment été arrêtée pour refus de marquer un stop. Après le contrôle, il apparaît que le permis de conduire de la conductrice n'est plus valide. Il n'y a plus de points dessus car elle a déjà été flashée seize fois. Les gendarmes ont donc immobilisé le véhicule de la dame, une élue municipale qui affirme ne pas être au courant de ces multiples excès de vitesses effectués par sa voiture.

Une femme a également été contrôlée positive à l'alcool, au cannabis et à la cocaïne. C'est un automobiliste qui l'a signalée aux gendarmes car elle faisait "n'importe quoi sur la route". Elle roulait avec un permis annulé et était recherchée par le parquet de Dijon car elle avait refusé de le rendre. Elle a été placée en garde à vue et sa voiture a été mise à la fourrière.