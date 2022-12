Ardèche : les gendarmes recherchent les propriétaires victimes des incendies du 27 juillet 2022

Le plus gros incendie du 27 juillet 2022 a ravagé 1200 hectares entre Lussas et Vogüé (image d'archives)

C'est un appel inhabituel que lance la gendarmerie de l'Ardèche : un appel pour retrouver les victimes des incendies du 27 juillet dernier en Sud Ardèche. Il y avait eu huit départs de feu. Et le plus gros incendie a dévasté 1200 hectares de Lussas à Vogüé. L'identification et le recensement de l'ensemble des propriétaires est compliqué car d'après le cadastre, il y a de très nombreuses parcelles concernées. Les propriétaires sont donc invités à se faire connaitre. Via une boite mail dédiée : feuxsudardeche2022@gendarmerie.interieur.gouv.fr