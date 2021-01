Une habitante de Rochessauve (Ardèche) a voulu regagner son domicile à pied mercredi soir après un accident de la route. Elle s'est égarée. Les gendarmes sont à sa recherche avec l'appui d'un maître-chien et d'un hélicoptère.

Ardèche : course contre la montre pour retrouver une femme égarée depuis hier soir

Un peu après 20 heures mercredi soir, cette femme de 63 ans a eu un accident de la route. Sa voiturette a terminé dans un champ enneigé. Un témoin lui a proposé son aide mais elle lui a dit qu'elle allait rentrer chez elle à pied. Son domicile n'est qu'à 2 kilomètres du lieu de l'accident. Mais elle n'y est pas arrivée.

Une nuit entière dehors ?

Cette habitante de Rochessauve est un peu désorientée. Les gendarmes sont donc inquiets. Ils pensent qu'elle a sans doute passé la nuit dehors. Les températures sont glaciales et il y a encore de la neige sur cette partie du Coiron. Grâce au maître chien, une piste a été repérée, des traces de pas et de sang dans la neige. Un hélicoptère a donc été engagé pour tenter de la retrouver au plus vite.

En parallèle, la gendarmerie a lancé un appel à témoins au cas où des personnes pourraient les aider dans leur enquête.