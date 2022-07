Ardèche : les pompiers sur plusieurs feux, les gendarmes en patrouille pour trouver d'éventuels incendiaires

Les pompiers de l'Ardèche font face à au moins sept départs de feu depuis ce mercredi matin sur la zone du Coiron, à l'est d'Aubenas. Des départs successifs suspects. Les gendarmes ont engagé des patrouilles sur le terrain.

Plusieurs départs de feu dans la zone du Coiron, à l'Est d'Aubenas (Ardèche) ce mercredi matin

Les pompiers de l'Ardèche sont engagés sur plusieurs départs de feu à l'est d'Aubenas, à Saint-Privat, Darbres, Lussas, Freyssenet ou encore Saint-Julien-du-Serre. 20 hectares de végétation étaient déjà partis en fumée à 11h ce mercredi matin. Les incendies se déclenchent les uns derrière les autres, ce qui laisse penser à la présence d'un ou plusieurs incendiaires dans le secteur.

Près de 200 pompiers engagés au total

Cnent-cinquante pompiers ardéchois sur le terrain et des renforts ont été demandés à la Drôme : 45 pompiers drômois sont en route pour Lussas. Des moyens aériens commencent aussi à travailler. Trois avions Bombardiers d'eau, un Dash Milan sont déployés et, là aussi, des renforts sont demandés. Deux points de vigilance particulière pour les secours en fin de matinée : la zone industrielle de Lavilledieu et des habitations à Saint-Julien-du-Serre qui seraient menacées.

Les gendarmes ont donc engagé des patrouilles sur le secteur pour tenter d'interpeller des suspects. Une trentaine de militaires des compagnies du Teil et de Largentière sont sur le terrain pour quadriller la zone.