Ardèche : nuit agitée à Plats après plusieurs coups de feu

Un homme ivre réveille tout un quartier en tirant des coups de fusil en l'air.

Vers minuit dans la nuit de lundi à mardi, des coups de feu ont retenti à Plats près de Tournon. C'est une soirée trop arrosée chez un habitant de la commune qui est à l'origine de ces incidents. L'homme a invité un couple et après une dispute sur fond d'alcool, ce chasseur a tiré quatre coups de feu en l'air. Les gendarmes du Peloton de surveillance et d'intervention de Tournon sont rapidement intervenus et ont établi un périmètre de sécurité autour de l'habitation.

L'homme s'est finalement rendu sans violence vers 3h et demi

Après plusieurs heures de discussion, l'homme est sorti de chez lui et a été interpellé, sans résister, mais toujours en état d'ébriété. Il a été placé en garde à vue par les gendarmes de Tournon. Le couple doit lui aussi être entendu par les gendarmes après cette soirée bien agitée. Heureusement personne n'a été blessé mais les habitants de Plats, surpris dans leur sommeil, ont sans doute très mal dormi.