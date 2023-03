Ardèche : panne des numéros d'urgence des pompiers

Les numéros de secours ne fonctionnent plus ce mardi 28 mars, en Ardèche, depuis 10h30. Un problème technique provoque des difficultés d'acheminement des appels vers le 18, le 15 et le 112. Les sapeurs-pompiers de l'Ardèche conseillent d'utiliser le 17 (police et gendarmerie).

