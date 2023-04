Ardèche : pannes sur les réseaux Bouygues et SFR autour de Privas

Les réseaux mobiles SFR et Bouygues fonctionnent mal autour de Privas, depuis ce mercredi 19 avril au matin. Selon les deux opérateurs, ces perturbations pourraient durer environ 24 heures. Les numéros d'appel d'urgence 15, 17 et le 18 sont donc indisponibles dans le secteur de Privas pour les utilisateurs mobiles de Bouygues et SFR, annonce ce mercredi 19 avril la préfecture de l'Ardèche. En cas d'urgence, il est nécessaire d'appeler le 112. Le réseau Orange, lui, fonctionne bien.

