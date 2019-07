Ardèche : plusieurs départs d'incendies à cause des feux d'artifices du 14-Juillet

Ardèche, France

Ce samedi 13 juillet, plusieurs communes tiraient leurs feux d'artifice pour célébrer le 14-Juillet. À Annonay, Saint-Barthélémy-le-Meil, Lachapelle-Sous-Aubenas et Guilherand-Granges, des départs d'incendies ont eu lieu après les tirs des fusées. Au total, ce sont 2000 mètres carrés qui ont brûlé.

Avec le vent et une végétation très sèche à cause des fortes températures, une fusée mal tirée peut entraîner ces accidents.Un arrêté de la Préfecture de l'Ardèche interdit aux particuliers l'achat et l'utilisation d'articles pyrotechniques jusqu'à ce lundi 15 juillet, 10h. C'est la même chose du côté drômois.

Encore des festivités ce dimanche soir

Malgré ces incidents, d'autres festivités ont lieu ce dimanche soir. Nous vous avons fait une liste, non-exhaustive, des feux d'artifices en Drôme-Ardèche !