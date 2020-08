Ardèche : près de 74 mille signatures pour rendre justice au coq Marcel, tué par un voisin

Une pétition qui réclame "justice pour le coq Marcel" a déjà récolté près de 74 000 signatures.

Elle a été initiée par Sébastien Verney, un habitant de Vinzieux (Ardèche), dont le coq a été tué entre avril et mai.

Un voisin s'est introduit dans son jardin, avec une arme à feu et une barre de fer pour tuer le coq dont les chants le dérangeaient. L'homme a également empoisonné le potager de la famille. Il a depuis reconnu les faits et devrait être jugé fin décembre.

Le patrimoine de la campagne

Sébastien Verney veut faire du coq Marcel un symbole de la campagne et de son patrimoine qu'il estime menacé : "on ne compte plus les plaintes face au chant du coq, au chant des cigales ou l'activité de nos agriculteurs". Selon ce professeur d'histoire-géographie, "la campagne appartient à tout le monde mais il faut accepter ses règles et son cadre de vie".

L'histoire funeste du coq Marcel n'est pas sans rappeler celle du coq Maurice sur l'île d'Oléron qui avait fait l'objet d'un conflit entre voisins et était mort d'une maladie par la suite.

Une proposition de loi a été déposée en 2019 par des députés pour faire entrer le patrimoine sensoriel (bruits et odeurs) des campagnes dans le code du patrimoine afin de limiter les plaintes des riverains.