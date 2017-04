Ardèche : prison ferme pour deux voleurs du belvédère de Vallon-Pont-d'Arc

Deux nîmois ont été condamnés à deux ans et 18 mois de prison ferme. Ils étaient jugés ce jeudi devant le tribunal de Privas pour deux vols au belvédère de Vallon-Pont-d'Arc. En novembre dernier, l'un des deux Gardois avait aussi volé la voiture d'un touriste hollandais.

Les vols dans les Gorges de l'Ardèche sont une vraie plaie pour les touristes. Deux Nîmois comparaissaient ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Privas. L'un d'entre eux avait volé une voiture en novembre dernier. Celle d'un touriste hollandais, qui s'était arrêté prendre des photos au belvédère de Vallon-Pont-d'Arc. Il avait laissé les clefs sur le contact et le voleur en avait profité. Mais il n'a été arrêté qu'en février, lors d'un autre vol.

Cette fois, le Gardois de 34 ans venait de casser la vitre d'un camping-car pour voler le sac d'un touriste hollandais, toujours au belvédère de Vallon-Pont-d'Arc. Il était reparti à bord de la voiture d'un de ses amis. Les deux hommes avaient été interpellés par les gendarmes quelques kilomètres plus loin.

A la barre, les Nîmois peinent à expliquer leur geste. "On était simplement parti se balader dans les Gorges, on devait juste manger un morceau et rentrer à Nîmes." "Avec cette version, ça va être difficile de convaincre le tribunal", ironise le procureur. "Vous n'étiez pas là pour admirer le paysage et la nature."

Les deux hommes avaient déjà été condamnés pour vols

"Moi j'ai juste conduit", confie le premier. Son ami le défend. "C'est vrai, c'est de ma faute." Il reconnaît aussi le vol de la voiture du Hollandais au même endroit en novembre dernier. Mais pour son avocat, rien n'était préparé. "L'occasion fait le larron, c'était une pulsion à l'instant T."

Sauf que son client a déjà été condamné pour vols à plusieurs reprises. Il écope donc de 18 mois de prison ferme. Le tribunal condamne son ami à une peine plus ferme : deux ans de prison. Son rôle est flou, mais son casier plus chargé. 16 condamnations, dont plusieurs pour des vols avec violence, par effraction ou en réunion.