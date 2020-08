Ardèche : quand les GPS envoient les automobilistes dans les rues trop étroites d'un petit village

A Saint-Montan (Ardèche), la circulation explose à cause des trajets proposés par les GPS pour rejoindre Vallon-Pont-d’Arc et ses environs. Mais les rues trop étroites du village ne sont pas adaptées pour recevoir tous ces automobilistes. Et les riverains sont excédés par les nuisances.