Un choc frontal entre deux voitures s'est produit peu avant 19 heures sur la départementale 534 à Saint-Barthélémy-le-Plain. L'accident a fait six blessés.

Ardèche : six blessés dans un choc frontal

Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour secourir six personnes blessées dans un choc frontal.

Ce dimanche soir, vers 18h45, deux voitures se sont percutées de face à Saint-Barthélémy-le-Plain, en Ardèche, sur la départementale 534, un peu avant le pont de Duzon. Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus sur place pour prendre en charge six blessés. Une fille de 6 ans est transportée par le SMUR de Valence.

La départementale a été coupée pour permettre l'accès à cinq véhicules de secouristes. Des pompiers de Tournon, Tain-L'Hermitage, Saint-Félicien, Lamastre et le SMUR de Valence ont été dépêchés sur place. Cinq des six victimes sont légèrement blessées. Pour le moment, l'état de santé de la fillette reste à confirmer mais sa vie n'est pas en danger.

Trois des victimes sont hospitalisées à Romans-sur-Isère, deux à Annonay et la dernière à Valence. Elles ont entre 6 ans et 65 ans. On ne connait pas encore les circonstances de l'accident.