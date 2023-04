Ardèche : six cambrioleurs présumés interpellés pour des vols de deux-roues

C'est une longue enquête de la Brigade de Recherche de Tournon-sur-Rhône (Ardèche) qui a permis de remonter jusqu'à ces six cambrioleurs présumés et de les interpeller à leur domicile respectif ce mardi.

Il s'agit de quatre hommes et deux femmes entre 20 et 46 ans. Des habitants du secteur et des départements limitrophes. Ils auraient cambriolé des maisons à la recherche de deux roues, et auraient revendu certains des véhicules dérobés. Plusieurs dizaines de plaintes avaient été déposées entre l'été et la fin d'année dernière, sur un vaste secteur du Nord Ardèche allant de la vallée du Rhône au plateau.

Les suspects ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant leur audience devant le tribunal correctionnel.