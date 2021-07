Ardèche : six chevaux du régiment de cavalerie de la Garde républicaine viennent renforcer la gendarmerie

Vous les apercevrez peut-être dans le sud Ardèche cet été… des gendarmes à cheval ! Ce n'est pas une scène que l'on voit beaucoup par chez nous. Il s'agit de chevaux de la Garde républicaine, montés par deux Gardes et cinq gendarmes ardéchois de renfort. Les chevaux viennent spécialement de Paris pour passer un mois en Ardèche et renforcer la gendarmerie en période estivale, alors que de nombreux touristiques sont venus prendre des vacances dans le département.

"L'intérêt de faire venir les chevaux, c'est qu'ils donnent une bonne image de la gendarmerie, et puis _ils peuvent accéder à des endroits où parfois les véhicules ne vont pas, comme les bois ou certains chemins_. On peut aussi aller directement sur les marchés", explique le chef Renaud Gommy, de la Garde républicaine.

"L'uniforme est presque oublié"

Les gendarmes à cheval vont aussi surveiller cet été les campings, les parkings, les zones de baignades ou encore les feux de forêt. Ils sont là en renfort, mais en profitent pour faire prendre quelques vacances aux chevaux : "Ça les change un peu de l'air parisien et des pavés ! Ce sont des chevaux qui sont très polyvalents, très sérieux, ils donnent beaucoup alors on essaye de leur rendre avec cette pause ardéchoise qui est la bienvenue", explique la Garde Marilou Flèche.

Un mois loin de Paris agréable aussi pour les les gendarmes : "Les touristes sont ravis de nous voir, d'échanger, l'uniforme est presque oublié ! Le cheval attire la curiosité, il créé un contact, les enfants viennent directement nous voir, donc les parents aussi, ils s'intéressent plus à notre métier", note la Garde Flèche.

Thierry Devimeux, Préfet de l'Ardèche, rencontre les Gardes et les chevaux. © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

C'est la quatrième année consécutive que des chevaux de la Garde républicaine viennent renforcer les effectifs de la gendarmerie ardéchoise l'été. Thierry Devimeux, Préfet de l'Ardèche compte bien réitérer l'année prochaine. Il voit beaucoup d'atouts à cette venue : "En matière de sécurité, le cheval est une aide très intéressante, très réactive, qui permet une approche particulière. Déjà, le gendarme est plus haut, il voit mieux. Quand vous patrouillez dans un parking ou un marché, vos voyez vite si quelqu'un cherche à voler, s'il y a des pickpockets. Et puis les personnes au sol ont une attitude différente. Il y a d'abord la curiosité, qui engage le dialogue, et puis celui qui veut faire des bêtises à peut-être un peu plus vite peur d'un cheval qui peut être poussé pour aller vers lui, donc c'est très très efficace."

Le Préfet, lui-même cavalier et qui a beaucoup d'affection pour les chevaux, ira patrouiller avec les gendarmes la semaine prochaine.