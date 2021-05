Six pompiers ardéchois ont été pris pour cible samedi soir au Teil, quartier de la Violette. Des adolescents entre 13 et 15 ans leur ont jeté des pierres alors qu'ils intervenaient pour un feu de déchets. Personne n'a été blessé, quelques dégâts matériels sont à déplorer.

Ardèche : six pompiers pris pour cible au Teil, des vitres de leur camion brisées

Six pompiers ardéchois ont été caillassés samedi soir au Teil, après avoir été appelés vers 22h pour un feu de déchets quartier de la Violette. Une dizaine d'adolescents entre 13 et 15 ans les attendaient et leur ont jeté des pierres, ainsi qu'aux gendarmes appelés en renfort.

Personne n'a été blessé, seuls des dégâts matériels sont à déplorer : les vitres du camion brisées selon les pompiers. Aucun jeune n'a été arrêté.